रेस्टोरेंट को जबरन सर्विस चार्ज वसूलने से मना किया गया था

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने यह बात कही। पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के 28 मार्च, 2025 के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। न्यायाधीश सांब्रे ने कहा कि कार्रवाई करना आपका काम है। हमने कोई अंतरिम प्रार्थना मंजूर नहीं की है। अदालत नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) की अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। इन अपीलों में एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है। अदालत ने गुरुवार को इन अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। जुलाई 2022 में, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों में रेस्टोरेंट को जबरन सर्विस चार्ज वसूलने से मना किया गया था। यह कदम ग्राहकों की कई शिकायतों के बाद उठाया गया था। शिकायतों में भोजन बिलों पर ग्राहक की सहमति के बिना 5 से 20 फीसदी सर्विस चार्ज जोड़ने की बात थी।