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पुलिस ने जानकारी देते हुए बताा कि लाजपत नगर-II की जी-5 बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने इलाके को घेर लिया। घटना के दौरान कुछ लोग फंसे हुए थे। जिन्हेंसुरक्षित बाहर निकाला गया।आग बताय कि हादसे में गौरव नाम के एक कर्मचारी को बेसमेंट से बचाया गया और सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रेम सिंह शर्मा नाम के एक अन्य कर्मचारी को जलने की चोटें आईं और उन्हें सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।यह चार मंजिला इमारत है, जिसके बेसमेंट में मिलान क्राफ्ट वर्क्स नामक एक कार्यालय/मीडिया हाउस स्थित है, जिसका संचालन बिल्डिंग के मालिक द्वारा किया जाता है। ऊपरी मंजिलों पर मालिक के रिश्तेदार और अन्य निवासी रहते हैं।प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आग लगने के समय बेसमेंट में वेल्डिंग का काम चल रहा था, संभवतः आग से सुरक्षा उपकरण लगाने के संबंध में। दो श्रमिकों के मिलान क्राफ्ट वर्क्स के उपरोक्त दो कर्मचारियों की उपस्थिति में वेल्डिंग कार्य में लगे होने की सूचना है। आग से सुरक्षा उपकरण लगाने वाले श्रमिकों की आपूर्ति करने वाले उनके ठेकेदार को आगे की सत्यापन के लिए बुलाया गया है।