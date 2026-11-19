दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र में युधिष्ठिर सेतु पर 17-18 नवंबर की दरम्यानी रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप आठ लोग घायल हो गए। उपचार के दौरान दो घायलों की मौत हो गई।

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