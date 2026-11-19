दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा: कश्मीरी गेट पुल पर फॉर्च्यूनर कार और ऑटो की भीषण टक्कर, दो लोगों की मौत
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 19 Nov 2026 09:40 AM IST
सार
दिल्ली के युधिष्ठिर सेतु पर फॉर्च्यूनर और ऑटो की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।
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विस्तार
दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र में युधिष्ठिर सेतु पर 17-18 नवंबर की दरम्यानी रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप आठ लोग घायल हो गए। उपचार के दौरान दो घायलों की मौत हो गई।
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यह घटना देर रात युधिष्ठिर सेतु पर हुई, जब एक फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर ऑटो रिक्शा से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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हादसे में घायल हुए आठ लोगों को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दो लोगों ने दम तोड़ दिया। अन्य घायलों का इलाज जारी है।