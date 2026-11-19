एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने की पुष्टि

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 नवंबर को दिल्ली सरकार को इस निर्णय की सूचना दी थी। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। यह मंजूरी नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 143(1)(बी) के तहत दी गई है। यह कदम अध्यक्ष को सौंपी गई वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद उठाया गया है। संशोधित सीमा के साथ, एनडीएमसी अध्यक्ष परिषद की मंजूरी के बिना 20 करोड़ रुपये तक के व्यय को स्वीकृति दे सकेंगे। पहले यह अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपये थी। एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की।