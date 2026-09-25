दिल्ली में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अभाविप का प्रदर्शन

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नई दिल्ली में महिलाओं एवं छात्राओं के साथ हुई घटनाओं के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक स्थित पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस, विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस कार्रवाई की मांग उठाई।

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