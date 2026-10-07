दिल्ली के सीमापुरी में पांच मंजिला इमारत ढही

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दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बुधवार को एक पांच मंजिला इमारत गिर गई। समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है। घायलों को तुरंत राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया है। एंबुलेंस की मदद से उनका इलाज कराया जा रहा है।

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