मृतका की पहचान श्रीमती के तौर पर हुई

पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार रात की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि निहाल विहार इलाके में एक युवक ने महिला को चाकू मार दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान 28 वर्षीय श्रीमती के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर मौजूद उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच में पता चला कि महिला की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। दंपती का चार साल का एक बेटा भी है।