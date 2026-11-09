{"_id":"6af1ebb495c18008610fdc9b","slug":"video-rld-has-appointed-thakur-mahipal-singh-as-the-noida-president-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"रालोद ने ठाकुर महीपाल सिंह को बनाया नोएडा का अध्यक्ष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रालोद ने ठाकुर महीपाल सिंह को बनाया नोएडा का अध्यक्ष

Akash Dubey

Updated Mon, 09 Nov 2026 09:20 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 09:20 PM IST







Link Copied



राष्ट्रीय लोकदल ने ठाकुर महीपाल सिंह को नोएडा महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया। सोमवार को क्षेत्रीय अध्यक्ष तरस पाल मलिक ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए संगठन विस्तार और नए कार्यकर्ता जोड़ने पर जोर दिया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन