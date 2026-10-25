{"_id":"6addacc8765fb44b2c01169f","slug":"video-residents-in-ajnara-homes-society-closed-the-main-gate-2026-10-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: अजनारा होम्स सोसायटी में फिर भड़का विवाद, निवासियों ने बंद किया मुख्य गेट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित अजनारा होम्स सोसायटी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विजिटर्स, डिलीवरी बॉय और घरेलू सहायिकाओं (मेड) की एंट्री पर दोबारा रोक लगाने के आरोप से निवासियों में नाराजगी बढ़ गई। रविवार को आक्रोशित निवासियों ने सोसायटी के मुख्य गेट पर हंगामा किया और विरोध जताते हुए गेट बंद कर दिया। इससे सोसायटी में प्रबंधन और निवासियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई।

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