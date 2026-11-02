पीएनबी घोटालाः पीएनबी घोटाले के पीड़ितों का हंगामा, बैंक पर तालाबंदी का प्रयास

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पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ऐच्छर गांव स्थित शाखा में 35 करोड़ रुपये से अधिक की कथित हेराफेरी के मामले में सोमवार को खाताधारकों का गुस्सा फूट पड़ा। बैंक प्रबंधन के खिलाफ खाताधारकों, किसानों, अधिवक्ताओं और मजदूर संगठनों ने महापंचायत कर प्रदर्शन किया। लोगों ने बैंक परिसर में नारेबाजी करते हुए तालाबंदी का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार तक सभी पीड़ितों की रकम वापस कराने का भरोसा दिया, जबकि किसान संगठनों ने बृहस्पतिवार तक का अल्टीमेटम दिया है।

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