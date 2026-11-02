ग्रेटर नोएडा पीएनबी घोटालाः 'पूरा पैसा वापस आए', पीड़ित खाताधारकों की मांग; किसान संगठनों ने दी बड़ी चेतावनी

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ऐच्छर गांव स्थित शाखा में 35 करोड़ रुपये से अधिक की कथित हेराफेरी के मामले में सोमवार को खाताधारकों का गुस्सा फूट पड़ा। बैंक प्रबंधन के खिलाफ खाताधारकों, किसानों, अधिवक्ताओं और मजदूर संगठनों ने महापंचायत कर प्रदर्शन किया। लोगों ने बैंक परिसर में नारेबाजी करते हुए तालाबंदी का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार तक सभी पीड़ितों की रकम वापस कराने का भरोसा दिया, जबकि किसान संगठनों ने बृहस्पतिवार तक का अल्टीमेटम दिया है।

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सोमवार सुबह करीब 11 बजे से बैंक परिसर में महापंचायत शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि बैंक का कोई जिम्मेदार अधिकारी बाहर आकर रकम वापसी की समयसीमा बताए। दोपहर 12:30 बजे किसानों का प्रतिनिधिमंडल बैंक मैनेजर से मिला, लेकिन आरोप है कि उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इससे नाराज लोगों ने दोपहर एक बजे तक रकम वापस करने की मांग की। निर्धारित समय तक कोई अधिकारी बाहर नहीं आया तो खाताधारक बैंक के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए और शटर गिराकर ताला लगाने का प्रयास किया।पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार और बीटा-2 कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने लोगों को समझाकर शांत कराया। धरनास्थल पर पहुंचे एडीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बैंक को कुल 58 शिकायतें मिली हैं। इनमें 16 शिकायतों का निस्तारण कर करीब 7.80 करोड़ रुपये वापस किए जाने की जानकारी दी गई है। बाकी शिकायतों पर भी कार्रवाई जारी है।शनिवार तक सभी खाताधारकों की रकम वापस करा दी जाएगी। जिन खातों में रकम वापस आ गई है, उनके खाताधारकों को निकासी से पहले दोबारा केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अधिवक्ता उमेश भाटी ने कहा कि पीड़ितों को अब आश्वासन नहीं, बल्कि खातों में पूरी रकम चाहिए। किसान संगठनों ने बृहस्पतिवार तक सभी खाताधारकों का पैसा वापस करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दोपहर करीब 2:15 बजे महापंचायत समाप्त हुई।