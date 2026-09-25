{"_id":"6ab5fc639c457afd3800acb8","slug":"video-massive-fire-breaks-out-at-a-chemical-factory-in-greater-noida-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा की कैमिकल फैक्टरी में लगी भीषण आग, रात में मच गया हड़कंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र के धूम मानिकपुर स्थित धूम ऑर्गेनिक कंपनी की कैमिकल फैक्टरी में शुक्रवार को आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 21 गाड़ियों को लगाया गया। इसके साथ ही गाजियाबाद स्थित एसडीआरएफ की 47वीं बटालियन की एक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया।

... और पढ़ें