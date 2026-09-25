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UP International Tradeshow 2026 Live: आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन, 25 से 29 सितंबर तक आयोजन

Fri, 25 Sep 2026 10:00 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 25 Sep 2026 10:00 AM IST
खास बातें

UP Trade Show Greater Noida Live Updates: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) के चौथे संस्करण का आगाज इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुक्रवार को होगा। गृहमंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 

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UP International Trade Show 2026 Live, Key Guests, Exhibitors and Highlights yogi Adityanath updates in hindi
UP International Tradeshow - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

10:00 AM, 25-Sep-2026

उद्घाटन समारोह सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक

प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपीआईटीएस प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को वैश्विक बाजारों से जोड़ेगा। उद्घाटन समारोह सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक होगा। इस दौरान एक्सपो मार्ट में प्रशासन की तरफ से जारी प्रवेश पत्र पर ही एंट्री मिलेगी। गृह मंत्री सुबह 11 बजे हेलिकॉप्टर से एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे।
09:29 AM, 25-Sep-2026

UP International Tradeshow 2026 Live: आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन, 25 से 29 सितंबर तक आयोजन

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) के चौथे संस्करण का आगाज इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुक्रवार को होगा। गृहमंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। 88 देशों के राजदूत और 250 विदेशी खरीदार भी शामिल होंगे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 29 सितंबर को ट्रेड शो के समापन पर शिरकत करेंगे। 
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