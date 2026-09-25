UP International Tradeshow 2026 Live: आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन, 25 से 29 सितंबर तक आयोजन

10:00 AM, 25-Sep-2026

उद्घाटन समारोह सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक

प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपीआईटीएस प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को वैश्विक बाजारों से जोड़ेगा। उद्घाटन समारोह सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक होगा। इस दौरान एक्सपो मार्ट में प्रशासन की तरफ से जारी प्रवेश पत्र पर ही एंट्री मिलेगी। गृह मंत्री सुबह 11 बजे हेलिकॉप्टर से एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे।