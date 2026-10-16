{"_id":"6ad1eed5cbf25cf56205247e","slug":"video-greater-noida-festive-season-brings-buzz-to-markets-video-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: त्योहारों से बाजार में बढ़ी रौनक, करवाचौथ के लिए महिलाएं खरीदारी में जुटी; देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ग्रेटर नोएडा: त्योहारों से बाजार में बढ़ी रौनक, करवाचौथ के लिए महिलाएं खरीदारी में जुटी; देखें रिपोर्ट
ग्रेटर नोएडा में जगत फार्म बाजार में नवरात्रि, दुर्गा पूजा और करवाचौथ समेत कई त्योहारों को लेकर रौनक बढ़ गई है। बाजार में सजी दुकानों पर खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के लिए माता की चुनरी, पोशाक और पूजा सामग्री की मांग है। वहीं, डांडिया और गरबा नाइट के लिए युवतियां चनिया चोली, शरारा और गरारे खरीद रही हैं। करवाचौथ को लेकर महिलाएं साड़ी, सूट, चूड़ियां, आभूषण और शृंगार का सामान पसंद कर रही हैं। दुकानदारों के अनुसार, त्योहारों के चलते बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। आने वाले दिनों में खरीदारी और बढ़ने की उम्मीद है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।