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भक्ति और उल्लास के साथ बप्पा को दी विदाई, नोएडा के यमुना में गणेश विसर्जन

Digvijay Singh

Updated Fri, 25 Sep 2026 06:52 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 06:52 PM IST







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नोएडा के यमुना में गणेश विसर्जन किया गया। गणपति उत्सव का शुक्रवार को विधिवत और भव्य समापन हुआ। इस दौरान 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ' के जयघोष के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। ... और पढ़ें

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