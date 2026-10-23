{"_id":"6adb2e10b6a7f6a1b904d500","slug":"video-enthusiasm-among-teachers-regarding-the-graduate-and-teachers-legislative-council-elections-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्नातक और शिक्षक विधान परिषद के मतदान को लेकर शिक्षकों में उत्साह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
स्नातक और शिक्षक विधान परिषद के मतदान को लेकर शिक्षकों में उत्साह
ग्रेटर नोएडा में स्नातक व शिक्षक विधान परिषद के मतदान को लेकर शिक्षकों में काफी उत्साह है। वोट देने आ रहे शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने शिक्षक को हित में काम करने वाले प्रत्याशी को चुना है। हालांकि मतदान की प्रक्रिया भी धीमी है। स्कूलों के शिक्षकों की आज छुट्टी की गई है। उसके बाद भी मतदान की प्रक्रिया धीमी है। 25000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।