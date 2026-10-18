नोएडा में आम्रपाली जोडियक में देर रात हंगामा, वीडियो वायरल

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नोएडा में आम्रपाली जोडियाक सोसाइटी सेक्टर 120 में शनिवार देर रात बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगी कार घुसने से हंगामा हुआ लोंगो का आरोप है कि कार सवार ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद गुस्साए निवासी थाना सेक्टर-113 पहुंच गए। एनएचआरएफ अध्यक्ष निखिल सिंघल मौके पर पहुंचे। निवासियों व एओए की संयुक्त शिकायत पुलिस से की निखिल सिंघल ने बताया कि बिना नंबर की गाड़ी का सोसायटी में प्रवेश गंभीर सुरक्षा चूक है। कुछ दिन पहले प्रतीक लॉरेल में भी ऐसी घटना हुई थी। लोंगो ने पुलिस गश्त की मांग की इस दौरान कपिल मेहरा, नमिता चौबे और गौतम शर्मा भी मौजूद रहे।

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