अखाड़ा केसरी दंगल के लिए 17 और 18 अक्तूबर को होंगे ट्रायल

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खेल विभाग की ओर से अखाड़ा केसरी कुमार दंगल (पुरुष एवं महिला)-2026 के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रतियोगिता के लिए जिले के पहलवानों के चयन ट्रायल 17 और 18 अक्तूबर को ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम के कुश्ती मैदान में आयोजित किए जाएंगे। ट्रायल में जिले की सरकारी और निजी कुश्ती अकादमियों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। चयनित पहलवान राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।

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