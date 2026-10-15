{"_id":"6ad0d9108a8d915fb801e5ea","slug":"video-slow-pace-of-metro-construction-in-gurugram-leads-to-increased-difficulties-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: मेट्रो निर्माण की सुस्ती से बढ़ी परेशानी, नाला खोदकर छोड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में मेट्रो निर्माण कार्य में देरी का खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम कार्यालय के पीछे नाले की खुदाई कर उसे अधूरा छोड़ दिया गया है। इससे यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य की धीमी गति और खुदाई के बाद रास्ते को दुरुस्त नहीं किए जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा और आवागमन की व्यवस्था का ध्यान रखा जाना चाहिए। नाले की खुदाई के बाद काम अधूरा छोड़ने से लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में निर्माण एजेंसी को काम में तेजी लाने के साथ ही रास्ते को सुरक्षित बनाने की जरूरत है।

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