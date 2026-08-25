{"_id":"6a8da31118acd0527c0347e2","slug":"video-sanitation-workers-strike-in-gurugram-continues-for-20th-day-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में 20 दिन से हड़ताल पर सफाई कर्मचारी, सीएम सैनी के नाम सौंपा ज्ञापन; शहर में लगे कूड़े के ढेर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन से जुड़े सफाई, सीवर और फायर कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को 20वें दिन भी जारी रही। बारिश और जलभराव के कारण कर्मचारियों ने प्रदर्शन करने के बजाय हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री एवं बादशाहपुर विधायक राव नरबीर के सिविल लाइंस स्थित आवास पर पहुंचकर उनके पीए विशाल सैनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य उपप्रधान बसंत कुमार ने कहा कि सरकार ने 13 मई के फैसले के तहत पे-रोल पर कार्यरत 1175 फायरमैन और पालिका, परिषद व निगमों के करीब 13 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने सहित अन्य मांगों पर सहमति जताई थी। इसके बावजूद अब तक मांगों को लागू करने के संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

... और पढ़ें