Gurugram News: नेहरू स्टेडियम में जलभराव से खिलाड़ियों का प्रशिक्षण प्रभावित

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। बारिश के दौरान नेहरू स्टेडियम में जलभराव खिलाड़ियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। पानी भरने के कारण कई बार खिलाड़ियों का प्रशिक्षण रोकना पड़ता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए खेल विभाग की ओर से इस साल अब तक नगर निगम को छह बार पत्र लिखा जा चुका है। विभाग ने निगम से जलभराव रोकने और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कराने की मांग की है।पानी की निकासी के लिए स्टेडियम में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के साथ पंप भी खराब पड़ा है, जिसके कारण बारिश का पानी जल्द बाहर नहीं निकल पाता। बारिश के बाद मैदान में कई घंटे तक पानी जमा रहने से खिलाड़ियों का अभ्यास प्रभावित होता है। इससे खेल गतिविधियों का नियमित संचालन भी बाधित होता है।निगम से पानी निकासी की उचित व्यवस्था कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि खिलाड़ियों का प्रशिक्षण प्रभावित न हो।- आरती कोहली, जिला खेल अधिकारी