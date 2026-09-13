{"_id":"6aa69f164b0b003f4c0caeeb","slug":"video-permanent-solution-for-waterlogging-in-dlf-phase-two-gurugram-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: डीएलएफ फेज दो में जलभराव का होगा स्थायी समाधान, स्क्वायर के पास शुरू हुआ काम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में डीएलएफ फेज दो में गुलमोहर मार्ग, अकासनिम मार्ग और गेट नंबर-5 के आसपास पिछले करीब 20 वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए काम शुरू हो गया है। नगर निगम वार्ड-2 की पार्षद ज्योत्सना विपिन यादव के अनुसार डीएलएफ स्क्वायर के गेट नंबर-4 के पास शुक्रवार को ड्रेनेज परियोजना का काम औपचारिक रूप से शुरू किया गया। योजना के तहत जलभराव वाले क्षेत्रों के पानी की निकासी के लिए अलग-अलग स्तर पर ड्रेनेज कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी। अकासनिम मार्ग और गेट नंबर-5 पर जमा होने वाले पानी को हाईवे के नीचे से ट्रेंचलेस तकनीक के जरिए निकाला जाएगा।

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