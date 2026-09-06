टोल पर अचेत होकर गिरा शख्स, एक मिनट में तोड़ा दम

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हरियाणा के गुरुग्राम के बंधवाड़ी टोल पर एक सितंबर की रात को एक टोलकर्मी अचानक से गिर गया। इसके बाद कुछ सेकंड तक उनके शरीर ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन फिर प्रतिक्रिया बंद हो गई। टोल कर्मियों ने युवक को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था।

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