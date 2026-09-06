कैमरे में कैद हुई मौत: बंधवाड़ी टोल पर अचेत होकर गिरा शख्स, एक मिनट में तोड़ा दम, पोस्टमार्टम में वजह आई सामने
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम Published by: Akash Dubey Updated Sun, 06 Sep 2026 07:38 PM IST
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हरियाणा के गुरुग्राम के बंधवाड़ी टोल पर एक सितंबर की रात को एक टोलकर्मी अचानक से गिर गया। इसके बाद कुछ सेकंड तक उनके शरीर ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन फिर प्रतिक्रिया बंद हो गई। टोल कर्मियों ने युवक को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था।
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मृतक की पहचान राजेंद्र के रूप में हुई है। परिजनों को आरोप था कि गाड़ी ने टक्कर मारी है। ग्वाल पहाड़ी प्रभारी एसआई नरबीर ने बताया कि टोल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में युवक को टक्कर मारने की पुष्टि नहीं हुई है। वह अचानक से गिर गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से मौत बताई गई है।