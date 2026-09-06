कैमरे में कैद हुई मौत: बंधवाड़ी टोल पर अचेत होकर गिरा शख्स, एक मिनट में तोड़ा दम, पोस्टमार्टम में वजह आई सामने

मृतक की पहचान राजेंद्र के रूप में हुई है। परिजनों को आरोप था कि गाड़ी ने टक्कर मारी है। ग्वाल पहाड़ी प्रभारी एसआई नरबीर ने बताया कि टोल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में युवक को टक्कर मारने की पुष्टि नहीं हुई है। वह अचानक से गिर गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से मौत बताई गई है।