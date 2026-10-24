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गुरुग्राम: सिविल लाइन के टैंक पार्क का होगा सुंदरीकरण, लगाई जाएंगी टाइल्स

अनुज कुमार

Updated Sat, 24 Oct 2026 05:49 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 05:49 PM IST







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उपायुक्त आवास के सामने स्थित टैंक पार्क का सुंदरीकरण किया जाएगा। इसके तहत पार्क के चारों ओर टाइल्स लगाई जाएंगी। निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे पार्क के आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निर्माण कार्य शुरु। ... और पढ़ें

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