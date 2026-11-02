{"_id":"6ae88b0607b2b816ce0a97c9","slug":"video-gurugram-police-are-checking-bs-iv-vehicles-heading-towards-delhi-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्ती: दिल्ली की ओर जाने वाले बीएस-4 वाहनों की जांच कर रही पुलिस, देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बीएस-6 से नीचे वाले पेट्रोल व डीजल वाहनों की बॉर्डर पर जांच की जा रही है, ताकि उक्त वाहन राजधानी दिल्ली में प्रवेश न कर सकें। गुरुग्राम पुलिस द्वारा दिल्ली की ओर जाने वाले प्रमुख प्रवेश मार्गों एमजी रोड स्थित आया नगर, गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड स्थित ग्वाल पहाड़ी, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सरहोल बॉर्डर, गुरुग्राम-नजफगढ़ रोड स्थित बजघेड़ा, ओल्ड दिल्ली रोड स्थित कापसहेड़ा बॉर्डर पर जांच की जा रही है। जांच के दौरान जैसे ही कोई बीएस-4 वाहन या पुराना प्रतिबंधित वाहन मिल रहा है, उसे तुरंत बॉर्डर से वापस गुरुग्राम की ओर मोड़ दिया जा रहा है।

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