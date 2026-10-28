गुरुग्राम में इमारत नंबर-769: क्षतिग्रस्त बिल्डिंग को देख चार परिवारों ने खाली किए फ्लैट; जानें क्या कहा

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गुरुग्राम सेक्टर-31 में इमारत नंबर-769 रहने वाले चारों परिवारों ने बुधवार को अपने फ्लैट खाली कर दिए हैं। बुधवार की दोपहर को एचएसवीपी की ओर से अधिकारी व स्ट्रक्चर इंजीनियर आए थे और क्षतिग्रस्त इमारत को देखकर गए हैं। फ्लैट मालिकों का कहना है कि अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। खुद के मकान होने पर भी किराए पर कमरे व फ्लैट लेने को मजबूर हैं। फ्लैट से सामान निकालकर रिश्तेदारों व जानकारों के घर मे रखवा रहे हैं। वहीं, एचएसवीपी द्वारा कमेटी का गठन कराकर इमारत में सुरक्षा संबंधी विस्तृत जांच करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

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