गुरुग्राम: द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार व लापरवाही से गाड़ी चलाने पर प्राथमिकी दर्ज

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गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार व लापरवाही से गाड़ियां चलाने पर पुलिस ने अज्ञात चालकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। सोशल मीडिया पर वाायरल वीडियो के आधार पर राजेंद्रा पार्क थाने की पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। वीडियो में एक गाड़ी स्कॉर्पियो-एन के पंजीकरण नंबर पर चालक की पहचान का करने का प्रयास किया जा रहा है। चालक को जांच में शामिल करके अन्य गाड़ियों के बारे में पता चल सकेगा।

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