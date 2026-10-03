{"_id":"6ac0fb952b6053eb5e071a24","slug":"video-corporation-will-increase-water-sprinkling-on-roads-to-curb-pollution-in-gurugram-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: प्रदूषण पर लगाम के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाएगा निगम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम गुरुग्राम ने सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। निगम जल्द ही बड़े स्तर पर पानी के छिड़काव की योजना बना रहा है। इसके साथ ही सड़कों की मशीनों से सफाई भी कराई जाएगी। निगम अधिकारियों के अनुसार, सड़कों पर जमा धूल के कारण उड़ने वाले धूल कणों को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। प्रमुख सड़कों और अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में छिड़काव बढ़ाने की तैयारी है। इसके अलावा मशीनों से सड़कों की सफाई कर धूल और मिट्टी को हटाया जाएगा। निगम की ओर से प्रदूषण नियंत्रण के लिए अन्य उपायों पर भी काम किया जा रहा है।

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