Gurugram News: सोसाइटियों की सुरक्षा को लेकर हुई बैठक

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गुरुग्राम। पुलिस ने सोसाइटियों में सुरक्षा मजबूत करने के लिए आरडब्ल्यूए सदस्यों के साथ बैठक की। इसका उद्देश्य चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं की रोकथाम था। पुलिस थाना सेक्टर-53 की टीम ने सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर दिशा-निर्देश दिए। थाना सेक्टर-53 के प्रबंधक निरीक्षक नरेंद्र ने आरडब्ल्यूए प्रधान प्रवीण यादव से बात की। पुलिस ने पदाधिकारियों को प्रवेश व निकास द्वारों पर गेट और पर्याप्त सुरक्षाकर्मी रखने को कहा। प्रवेश-निकास पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी नियमित निगरानी के भी निर्देश दिए गए। सोसाइटियों में आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों पर नजर रखने को कहा गया। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपराधिक घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को देने का निर्देश दिया। संवाद