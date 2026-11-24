{"_id":"6b05bbab01c1474d01042998","slug":"video-after-getting-petrol-filled-in-his-bullet-motorcycle-a-masked-youth-fled-after-handing-over-two-500-rupee-notes-from-a-children-bank-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलेट में पेट्रोल डलवाने के बाद चिल्ड्रन बैंक के 500 के दो नोट देकर भागे नकाबपोश युवक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में साइबर सिटी में बाइक व कार में पेट्रोल डलवाकर बिना रुपये दिए भागने के दो मामले सामने आए हैं। दोनों मामलों में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले मामले में अशोक विहार फेज-2 स्थित माता शीतला फ्यूल स्टेशन पर बुलेट बाइक पर सवार होकर आए दो नकाबपोश युवक पेट्रोल भरवाने के बाद 500 रुपये के दो जाली नोट देकर भाग गए। वहीं, दूसरे मामले में सेक्टर-53 थाना क्षेत्र में कार में 4500 रुपये का पेट्रोल भरवाकर चालक बिना रुपये दिए ही भाग गया। दोनों वारदातें पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सेक्टर-5 थाने और सेक्टर-53 थाने की पुलिस अपने स्तर पर दोनों मामलों की छानबीन कर रही है।

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