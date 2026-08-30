{"_id":"6a9465776255fe4ebd04209c","slug":"video-28-players-selected-for-national-tong-il-moo-do-championship-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय टोंग-इल मू-डो प्रतियोगिता के लिए में 28 खिलाड़ियों का हुआ चयन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में गांव दौलताबाद स्थित गुरुग्राम जूडो अकादमी में रविवार को हरियाणा स्टेट टोंग-इल मू-डो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेशभर से करीब 175 खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु एवं भार वर्गों में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 28 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक। प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया है।

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