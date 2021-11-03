Gurugram News: दो घरों से गहने और नकदी चोरी

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गुरुग्राम। हेलीमंडी पुलिस चौकी के अंतर्गत गुढ़ाना गांव में अज्ञात लोगों ने 26 अगस्त की रात को दो घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने और नकदी चोरी की ली। पीड़ित की शिकायत पर 29 अगस्त को पटौदी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गुढ़ाना गांव निवासी अनिकेत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 अगस्त को वह अपने घर गांव गुढ़ाना में आया तो सोने की चेन, झुमकी, अंगूठी समेत अन्य आभूषण व 26 हजार रुपये गायब मिले। वहीं, उनके ताऊ के लड़के साहिल के घर से सोने-चांदी की अंगूठियां व 12 हजार रुपये चोरी हो गए। पुलिस ने घर से फिंगरप्रिंट लेकर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो