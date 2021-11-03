Gurugram News: एक सितंबर को लगेगा रोजगार मेला

विज्ञापन

गुरुग्राम। आईटीआई पास युवाओं को रोजगार और अप्रेंटिसशिप का अवसर देने के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), गुरुग्राम में एक सितंबर को रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार विभाग के सहयोग से आयोजित होने वाले मेले में विभिन्न औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधि युवाओं का चयन करेंगे। मेला सुबह 10 बजे शुरू होगा।आईटीआई गुरुग्राम के प्रिंसिपल रविंद्र यादव ने बताया कि जिले के सभी सरकारी और निजी आईटीआई से वर्ष 2024, 2025 और 2026 में एनसीवीटी एवं एससीवीटी योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा कर चुके छात्र-छात्राओं को मेले में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संवाद