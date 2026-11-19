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वीडियो: गाजियाबाद के जेकेजी हाइट्स की आठवीं और नौवीं मंजिल के फ्लैटों में लगी आग

अनुज कुमार

Updated Thu, 19 Nov 2026 02:32 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 02:32 PM IST

वसुंधरा सेक्टर-18 स्थित जेकेजी हाइट्स की दस मंजिला इमारत में बृहस्पतिवार को आठवीं और नौवीं मंजिल पर स्थित दो फ्लैटों में आग लग गई। आग लगने की सूचना से सोसायटी में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। ... और पढ़ें

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