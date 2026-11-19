विज्ञापन

घटना रात करीब 10:34 बजे की है। बेसमेंट में गश्त कर रहे सिक्योरिटी गार्ड ने कार में आग लगने की सूचना दी। इसके बाद सिक्योरिटी टीम, फायर सेफ्टी टीम और निवासी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। आग से कार को काफी नुकसान पहुंचा है। सोसायटी के सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति पास खड़ी कार से निकलकर पटाखा चलाता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि पटाखे की चिंगारी से कार के कवर में आग लगी, जो अंदर तक फैल गई।सूचना पर अग्निशमन विभाग और क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस चौकी की टीम भी पहुंची। कार मालिक ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। गौरतलब है कि दीपावली पर इसी टावर की दसवीं मंजिल के एक बंद फ्लैट की बालकनी में भी पटाखे से आग लग गई थी।