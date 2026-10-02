गाजियाबाद: नगर निगम के खिलाफ व्यापारियों का 10वें दिन प्रदर्शन

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गाजियाबाद नगर निगम की दोहरी नीतियों और किराया प्रणाली के विरोध में रामानुज दयाल मार्केट के व्यापारियों का आंदोलन 10वें दिन भी जारी रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्तूबर को व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर और मौन उपवास रखकर कड़ा विरोध जताया।

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