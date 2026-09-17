{"_id":"6aab8da0cc9e60aaa70a27d8","slug":"video-special-prayers-and-rituals-held-in-ghaziabad-on-vishwakarma-jayanti-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की गाजियाबाद में जगह-जगह पूजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में बाबा विश्वकर्मा पूजा समिति की ओर से विश्वकर्मा जयंती पर विशेष पूजा व आरती की गई। समिति के अध्यक्ष राजलाल यादव ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा को देवशिल्पी माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने देवताओं के लिए कई भव्य निर्माण किए थे। इसके साथ ही शहर में जगह जगह पर भगवान विश्वकर्मा के पंडाल लगकर पूजा की गईं। पूजा के दौरान दयाराम महतो, श्रीराम कामत, रामकुमार व अन्य सदस्य मौजूद रहे।

... और पढ़ें