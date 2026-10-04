छह महीने से रास्ता टूटा, तख्तों पर टिकी जिंदगी, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उठा रहे जान का जोखिम

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एक तरफ गहरा नाला और दूसरी तरफ उस पर रखे कुछ तख्ते...यही शहीद नगर के लोगों का पिछले छह महीने से रास्ता बना हुआ है। जर्जर पुलिया को नाले के पक्के निर्माण के लिए तोड़ दिया गया, लेकिन नई पुलिया बनाने का काम अब तक शुरू नहीं हो सका। ऐसे में स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही लकड़ी के तख्तों पर सिमट गई है। रविवार को लंबे समय से परेशानी झेल रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की और जल्द पुलिया निर्माण कराने की मांग की।

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