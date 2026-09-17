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गाजियाबाद में हादसे का वीडियो: अनियंत्रित वैन सड़क से नीचे गिरी; बाल-बाल बचे चार स्कूली बच्चे

अनुज कुमार

Updated Thu, 17 Sep 2026 11:20 AM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 11:20 AM IST







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गाजियाबाद। प्रताप विहार स्थित डीएवी स्कूल के चार बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही एक निजी वैन गुरुवार सुबह संत चौक के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई। गनीमत रही वैन पलटी नहीं। हादसे में वैन में सवार चारों बच्चे बाल-बाल बच गए। किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई। ... और पढ़ें

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