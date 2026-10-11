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गाजियाबाद में मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश नागिन गिरफ्तार

Digvijay Singh

Updated Sun, 11 Oct 2026 06:57 AM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 06:57 AM IST







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गाजियाबाद में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरमान उर्फ नागिन के दोनों पैरों में गोली लगी है। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत हुई। ... और पढ़ें

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