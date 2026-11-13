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हिंडन घाट पर डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने की आरती, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Digvijay Singh

Updated Fri, 13 Nov 2026 02:38 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 02:38 PM IST







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छठ महापर्व के अवसर पर गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर विशेष व्यवस्थाएं की गईं। इस दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़, डीसीपी ऋजुल और पूर्वांचल कल्याण समिति की अध्यक्ष रीता सिंह ने छठ मईया की पूजा-अर्चना में भाग लिया। ... और पढ़ें

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