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फरीदाबाद: 17 अक्तूबर को कुश्ती दंगल के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे, राज्य स्तर पर खेलने का मौका

Vijay Singh Pundir

Updated Fri, 16 Oct 2026 02:53 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 02:53 PM IST







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फरीदाबाद। जिले में कल यानी 17 अक्टूबर को कुश्ती दंगल के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। ट्रायल से पहले तैयारियां पूरी हुई। ... और पढ़ें

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