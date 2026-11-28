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फरीदाबाद में मौसम का बदला मिजाज: सुबह-शाम ठंड, दोपहर की तेज धूप सेहत पर पड़ रही भारी

जितेंद्र सिंह

Updated Sat, 28 Nov 2026 06:59 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 06:59 PM IST

फरीदाबाद। सुबह-शाम ठंड, दोपहर में तेज धूप सेहत पर पड़ रही भारी न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम 28 डिग्री तक पहुंचा- मौसम में उतार-चढ़ाव से बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत ... और पढ़ें

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