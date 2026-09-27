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फरीदाबाद में रामलीला की खास तैयारी, 10 साल के बच्चे से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक निभाएंगे किरदार

Sun, 27 Sep 2026 08:15 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Sun, 27 Sep 2026 08:15 PM IST
Special preparations for Ramlila in Faridabad
फरीदाबाद में रामलीला संवाद के दौरान कमाऊ रामलीला कमेटी ने बताया कि इस बार उनकी रामलीला में 10 साल के बच्चे से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग कलाकार भी मंच पर अभिनय करते नजर आएंगे। अलग-अलग उम्र के कलाकार मिलकर रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का मंचन करेंगे।
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