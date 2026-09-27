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फरीदाबाद में रामलीला की खास तैयारी, 10 साल के बच्चे से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक निभाएंगे किरदार

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 27 Sep 2026 08:15 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 08:15 PM IST







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फरीदाबाद में रामलीला संवाद के दौरान कमाऊ रामलीला कमेटी ने बताया कि इस बार उनकी रामलीला में 10 साल के बच्चे से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग कलाकार भी मंच पर अभिनय करते नजर आएंगे। अलग-अलग उम्र के कलाकार मिलकर रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का मंचन करेंगे। ... और पढ़ें

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