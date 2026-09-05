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फरीदाबाद: स्कॉर्ट्स गाड़ी पर चढ़कर प्रदर्शन; वीडियो वायरल होने पर सफाई कर्मचारी प्रधान ने मांगी माफी

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 05 Sep 2026 07:51 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 07:51 PM IST







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फरीदाबाद में मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर सफाई कर्मचारियों ने स्कॉर्ट्स गाड़ी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सफाई कर्मचारी प्रधान बलबीर बालगुहर ने मामले को लेकर माफी मांगी है। ... और पढ़ें

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