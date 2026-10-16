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फरीदाबाद में सड़क खराब, शुल्क 3 बार बढ़ा

विकास कुमार

Updated Fri, 16 Oct 2026 11:14 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 11:14 PM IST







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फरीदाबाद सेक्टर- 75 स्थित बीपीटीपी सोसाइटी के निवासी प्रतिवर्ष 28 हजार रुपए रखरखाव शुल्क के रूप में दे रहे 15 वर्षों से सड़क की नहीं हुई मरम्मत साल में तीन बार बढ़ा रखरखाव शुल्क ... और पढ़ें

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