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फरीदाबाद में बिजली-पानी की समस्या से लोग परेशान, नीलम बाटा रोड पर आरओ प्लांट पर भीड़

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 23 Oct 2026 04:13 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 04:13 PM IST







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फरीदाबाद में बिजली की समस्या के साथ-साथ पीने के पानी के लिए भी घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। नीलम बाटा रोड पर पीने के पानी की बोतल लेने के लिए आरो प्लांट पर सुबह से ही लाइन में लोग लगे रहे। ... और पढ़ें

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