फरीदाबाद में बीते दो दिनों से बिजली नहीं आने से लोग परेशान

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फरीदाबाद में बीते दो दिनों से बिजली नहीं आने और कोई सुनवाई नहीं होने के कारण अब एनआईटी-1 मार्केट में लोगों ने जाम की सड़क, लोगों का कहना है कि बिजली के कारण पानी नहीं आ रहा है इसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और दवाई लेना तक मुश्किल हो रहा है। पानी के बॉटल के दाम भी दोगुने हो गए हैं।

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