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बल्लभगढ़ के गेस्ट हाउस में मर्डर: प्रेमी ने की शादीशुदा प्रेमिका की हत्या, कुछ दिन पहले बिहार से लौटी थी महिला
एक गेस्ट हाउस में एक प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका चांदनी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी प्रेमी शेखर मौके से फरार हो गया। चांदनी बिहार की रहने वाली थी और गदपुरी में अपने बच्चों के साथ किराए पर रहती थी। उसके बेटे की उम्र लगभग 20 साल है। वह घर के किसी काम से अपने गांव बिहार गई हुई थी। वापस आने पर प्रेमी शेखर उसे बल्लभगढ़ के अतिथि गृह ले गया। पुलिस ने जांच के बाद मृतका के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद वे बीके नागरिक शवगृह पहुंचे।
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